Frattesi: “Barella il migliore: io e Scamacca insieme sempre, anche in futuro”

Il centrocampista del Sassuolo: "Barella potrebbe fare ancora più gol"

Protagonista di un'intervista esclusiva a DAZN, Davide Frattesi si è raccontato iniziando dal rapporto strettissimo con Gianluca Scamacca : "Sempre nella stessa direzione. Siamo arrivati alla Lazio insieme, lui è andato alla Roma poi sono andato anche io. E ora siamo insieme qui. Infatti gli ho detto: 'Mi raccomando, vai in un top club così ti seguo pure lì' (ride, ndr). Io e lui abbiamo lo stesso tipo di carattere, non penso di aver litigato mai con lui.

E proprio della Roma ha parlato così il centrocampista: "È stato un tarlo, volevo tornare a tutti i costi. Ma ci sono così tante variabili, per i romani Roma è Roma".

"Il migliore nel ruolo del campionato. Per quanto è forte, potrebbe fare ancora più gol, fa tanti assist. Ha tutto: qualità, intensità, è nettamente il più forte in Italia. Cosa gli ruberei? Intensità, dal primo al novantesimo corre, e gli assist che io no ne faccio pochi".