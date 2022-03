Inter per la difesa spunta Milenkovic: testa a testa con Bremer?

Ecco i numeri del serbo

Le strade dell'Inter e di De Vrij quasi certamente in estate si separeranno, con l'olandese che pare destinato ad accasarsi in Premier League. Per sostituirlo il club nerazzurro ta prendendo in esame diverse ipotesi, anche se le due più suggestive sono anche le più costose: Bremer e Milenkovic. Il centrale della Fiorentina sembra tornato di moda in casa nerazzurra e, vista l'ampia concorrenza in Italia e all'estero per il centrale brasiliano del Torino, non è detto che l giocatore viola non possa diventare l'obbiettivo numero uno.