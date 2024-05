Chi è Ngal’ayel Mukau, il nuovo colpo alla Bisseck dell’Inter

L’Inter sta pianificando il mercato per la prossima stagione. I nerazzurri non avranno a disposizione un grande budget, ma vorranno comunque provare a migliorare la rosa. Non solo colpi di alto livello, ma anche investimenti in prospettiva e a basso costo, come fu quello fatto la scorsa estate per Bisseck.

Proprio in questa categoria rientra il profilo di Ngal’ayel Mukau, centrocampista belga classe 2004 del Malines.

Mukau Inter

Il profilo del belga, di origini congolesi, è stato accostato all’Inter, nell’ottica di un’operazione dai costi relativamente contenuti, che però possa garantire un ritorno tecnico in tempi anche brevi.

La similitudine con l’operazione Bisseck è lampante, poiché anche il tedesco militava in un campionato di secondo livello, quello danese, esattamente come Mukau, che milita attualmente nella Jupiler Pro League, la massima divisione del calcio belga.

Mukau Transfermarkt

Ngal’ayel Mukau è un calciatore ancora molto giovane, alla sua seconda stagione da professionista, ma già divenuto un elemento molto importante del Malines, tanto che la sua valutazione attuale su Transfermarkt ha raggiunto il milione di euro.

Il talento belga, ha già attirato l’interesse di diversi club francesi e tedeschi. Oltre all’Inter, che ha chiesto informazioni di recente, in Italia va registrato anche l’apprezzamento del Bologna, con Sartori sempre molto bravo a scovare talenti nascosti in giro per l’Europa. Attualmente, per portarlo via dal Malines, potrebbe servire un’offerta da 2-3 milioni di euro.

Carriera Mukau

Nato il 3 novembre 2004, a Malines, nella provincia di Anversa, ma originario della Repubblica Democratica del Congo, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città. Proprio con questo club ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2022.

L’esordio in Prima Squadra è arrivato l’8 gennaio del 2023, per poi collezionare un totale di 9 presenze in campionato nella sua prima stagione da professionista. Nel 2023/2024, invece, dopo essere finito inizialmente in seconda squadra, ha trovato più spazio, prendendosi spesso il posto da titolare e sfondando il tetto delle 20 presenze stagionali.

Inizialmente nel giro delle nazionali giovanili del Belgio (una presenze nel maggio 2022 con l’Under 18), ha giocato due gare, nel 2023, con la Repubblica Democratica del Congo Under 20.

Mukau skills e caratteristiche

Mukau è un mediano davanti alla difesa, dotato di ottime capacità atletiche, che gli conferiscono potenza e velocità, nonostante una stazza notevole (188 centimetri di altezza). Di piede mancino, ha buona destrezza anche con il destro. In generale, la sua tecnica individuale è di alto livello, permettendogli un gioco in conduzione di grande efficacia, con anche una buona propensione al dribbling.

Tutte queste sue caratteristiche, sia fisiche che tecniche, lo hanno portato a essere paragonato ad Anguissa del Napoli.