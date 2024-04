Dilan Zarate, centrocampista classe 2007 prelevato in estate dal Girona, ha debuttato con la Primavera di Cristian Chivu in Inter-Cagliari 3-0, subentrando al 75′ a Di Maggio. Si tratta di un ragazzo di cui si parla molto bene da tempo e che in questa stagione ha già totalizzato 15 presenze con l’Inter Under 17 (1 gol e 3 assist). Andiamo a conoscerlo meglio.

Chi è Dilan Zarate

Il giovanissimo centrocampista con doppio passaporto, colombiano e spagnolo, è nato il 1 agosto del 2007 in Colombia. Zarate ha mosso i suoi primi passi calcistici in Spagna, nelle giovanili del Cornella, prima di essere acquistato dal Girona nel 2022. Nelle giovanili della squadra catalana si è messo bene in mostra, tanto che su di lui avrebbero messo gli occhi squadre come Juventus e Real Madrid, prima di passare all’Inter.

Alto attualmente 180 cm (ma a quest’età lo sviluppo potrò modificare il suo fisico in tempi brevi), dotato di buona versatilità tecnica e tattica, vanta ottima proprietà di palleggio con entrambi i piedi.

Il suo ruolo naturale sembra essere quello di mezzala nel centrocampo a tre. Tuttavia, viste le sue doti tecniche e atletiche, è in grado di coprire ampie porzioni di campo e di fare bene la fase di interdizione, può essere impiegato con discreta efficacia in un centrocampo a due.

Al Girona è stato anche capitano delle selezioni giovanili, a testimonianza della personalità di questo giovane talento. Le potenzialità per affermarsi ci sono, ma anche il fattore mentale e le ambizioni professionistiche giocheranno un ruolo importante. L’Inter, intanto, sembra credere molto in lui. E Chivu conferma.