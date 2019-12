Il 2019 dell’Inter Primavera: un anno in agrodolce. Dalla finale scudetto all’esplosione di Esposito

Un 2019 al di sotto delle aspettative per l’Inter Primavera: una squadra abituata al successo che però nell’ultimo anno non è riuscita ad alzare nessun trofeo. I ragazzi di Armando Madonna infatti hanno dovuto fare i conti soprattutto con la nuova dominatrice del calcio giovanile italiano, l’Atalanta. Resta – comunque – l’ottimo percorso in Youth League di questo inizio di stagione e l’esplosione di un grande talento della Primavera: Sebastiano Esposito.

Il 2019 inizia subito con la finale di Supercoppa italiana contro il Torino: i nerazzurri arrivano come la squadra favorita ma una grande prova dei granata mette in ginocchio l’Inter ai calci di rigore. Nei tempi regolamentari le reti di Salcedo ed Esposito rispondo ad Onisa prima e Rauti poi. Dal dischetto però gli errori di Zappa e Pompetti regalano il primo trofeo stagionale al Torino di mister Coppitelli. Poco dopo – nel consueto torneo di Viareggio – i ragazzi di Madonna abbandonano la competizione ai quarti di finale contro il Brugge, collezionando la seconda delusione in poche settimane.

Il cammino in campionato procede comunque in maniera positiva con il secondo posto alle spalle della corazzata Atalanta. L’era Madonna – però – fatica a decollare ed anche in Coppa Italia l’Inter viene eliminata dalla Fiorentina in semifinale, poi vincitrice del torneo. L’ultimo – e più importante – obiettivo rimasto ai nerazzurri dunque è il campionato. Grazie al secondo posto già citato Esposito e compagni saltano la prima fase di Play Off ed eliminano in semifinale la Roma con un secco 3-0. La doppietta del solito Esposito dopo l’apertura di Colidio regalano la possibilità all’Inter di giocarsi lo scudetto contro l’Atalanta sul campo del Tardini di Parma. La rete di Colley nel finale regala lo scudetto ai nerazzurri di Bergamo e l’ennesima delusione in un anno davvero maledetto ai calciatori interisti.

L’estate interista – grazie al lavoro del ds Ausilio – regala sempre tante emozioni: prima l’acquisto del giovane prospetto francese Lucien Agoumé, poi la cessione di Andrea Pinamonti (altro prodotto del settore giovanile nerazzurro); infine la stella Esposito che si ritaglia uno spazio importante in prima squadra con Antonio Conte durante tutto il pre-campionato.

La nuova stagione per i colori nerazzurri deve essere quella del riscatto dopo quella scorsa chiusa senza trofei. L’inizio è decisamente convincente sia in campionato che in Youth League seppur Esposito sia ormai in pianta stabile agli ordini di mister Conte. L’Inter passa il girone da prima classificata e da protagonista contro top club come Slavia Praga, Borussia Dortmund e Barcellona. In campionato Schirò e compagni viaggiano ad un buon ritmo seppur con qualche passo falso. L’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Frosinone e la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta macchiano un buon inizio di stagione. L’Inter ora riprenderà il proprio cammino l’11 gennaio contro l’Empoli. La redazione di Passioneinter.com continuerà ad aggiornarvi sui risultati della Primavera ogni mercoledì con la consueta rubrica settimanale.

