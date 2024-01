Il dato su Inzaghi che PREOCCUPA l’Inter: si ripete ogni anno

E’ stato un girone di andata incredibile quello che l’Inter di Simone Inzaghi si è appena lasciata alle spalle. Ben 48 punti collezionati su 57 a disposizione e due lunghezze di vantaggio sulla Juventus che si trova ad inseguire al secondo posto. Solamente in altre due occasioni nella sua storia il club nerazzurro era riuscito a fare meglio: 49 punti nella stagione 2007/08 e 51 nell’annata 2006/07.

Un ruolino di marcia impressionante che fa dell’Inter una delle principali candidate al titolo. Nemmeno Antonio Conte, che a Milano sponda nerazzurra ha lasciato comunque un grande ricordo, era riuscito a far meglio nel biennio trascorso in panchina. Questo perché l’Inter di Inzaghi gioca bene, incassa pochissimi gol rispetto agli anni precedenti ed è sempre più consapevole della propria forza in questo campionato.

Eppure c’è ancora qualcosa che non fa stare del tutto tranquilli i tifosi nerazzurri. Innanzitutto la Juventus, pronta ad approfittare di ogni minima sbavatura per tentare il sorpasso. Pur non incantando, la squadra di Allegri ha avuto il merito di aver tenuto il passo dell’Inter in tutto questo girone, anche a causa di un calendario alleggerito dall’assenza dei bianconeri dalle coppe europee.

C’è un dato, però, che riguarda Simone Inzaghi e il suo rendimento nei gironi di ritorno che l’allenatore dovrà necessariamente migliorare. Dalle prime stagioni sulla panchina della Lazio ad oggi, infatti, il tecnico interista ha sempre conquistato meno punti nel girone di ritorno rispetto a quello di andata. Una tendenza piuttosto comune in realtà, ma che desta allo stesso tempo preoccupazione.

Considerate le ultime cinque stagioni, ad esempio, l’unica volta in cui l’Inter è riuscita a rendere meglio nel girone di ritorno migliorando il rendimento dell’andata fa riferimento all’annata 2020/21, vale a dire quella dello scudetto con Antonio Conte. Per il resto, lo score è sempre stato negativo ed ha toccato il suo momento più basso lo scorso anno con 35 punti complessivi totalizzati dai ragazzi di Inzaghi in tutto il girone di ritorno.

Ciò non deve sminuire comunque il grande passo tenuto dall’Inter sino a questo momento, reso forse meno eclatante dalla tenuta inaspettata avuta dalla Juventus a cui vanno riconosciuti i meriti per il percorso realizzato, a prescindere dalla qualità del gioco mostrato. E’ certo che tra le due formazioni sarà un duello entusiasmante sino all’ultima giornata e che tanto potrebbe passare dall’atteso scontro diretto del 4 febbraio, quando a San Siro andrà in scena uno dei più sentiti derby d’Italia dell’ultimo ventennio.