Chi è Pimco, il fondo americano che finanzierà Zhang

Steven Zhang ha raggiunto un accordo con il fondo Pimco per un nuovo finanziamento che gli consentirà di estinguere quello precedente con Oaktree, mantenendo il controllo dell’Inter ed evitando l’escussione del pegno che lo avrebbe privato del club. Ma chi è Pimco, il nuovo soggetto che entra in scena oggi e del quale sentiremo parlare a lungo nelle cronache nerazzurre?

Acronimo di Pacific Investment Management Company, si tratta di un’azienda statunitense con sede centrale in California, a Newport Beach. Pimco è una delle principali società al mondo in quanto a gestione di investimenti obbligazionari ed è specializzata in titoli a reddito fisso. Fondata nel 1971 da Bill Gross (soprannominato “il re dei bond“), Jim Muzzy e Bill Podlich, dal 2000 fa parte del gruppo Allianz, dal quale è stata acquisita pur continuando ad agire come struttura autonoma.

Ad oggi, vanta più di 3.260 dipendenti in tutto il mondo e ha 23 sedi in tre diversi continenti: Americhe, Europa e Asia. I clienti provengono da più di 50 differenti Paesi, ha milioni di investitori in tutto il mondo. Stando ai dati riportati dal sito ufficiale al 31 marzo 2024, ha un patrimonio gestito di 1.885 miliardi di dollari.