Addio Calhanoglu, l’annuncio ufficiale del Galatasaray
Le parole dal club
Dopo essere stato vicinissimo al trasferimento al Galatasaray, Hakan Calhanoglu è rimasto ancora per una stagione con la maglia dell’Inter. Il centrocampista turco, specialmente nei giorni successivi al Mondiale per Club, ha tentato di raggiungere un accordo per tornare in patria.
Una trattativa complicata sin dalle prime battute a causa delle offerte molto basse del Galatasaray, a fronte di una richiesta decisamente più alta proposta dall‘Inter. Da qui la scelta della società turca di abbandonare la pista che portava al centrocampista nerazzurro e concentrarsi su altre operazioni.
Come riportato però questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un matrimonio solamente rinviato. Dalla dirigenza del Galatasaray, infatti, sono sicuri della volontà di Calhanoglu: “Prima o poi verrà da noi. Non è stato possibile ingaggiarlo in questa sessione di mercato ma presto ci riusciremo. Lui vuole chiudere la carriera qui”.