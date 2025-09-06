Chivu cambia modulo in amichevole: ECCO il ruolo di Diouf

E’ stato a tutti gli effetti un test quello andato in scena ieri mattina ad Appiano Gentile tra l’Inter e il Padova. Cristian Chivu, infatti, ha deciso di sperimentare un nuovo sistema di gioco senza i numerosi calciatori in giro per il mondo a causa degli impegni con le rispettive Nazionali.

Nel successo ottenuto per 3-1, con una formazione inedita e con qualche volto dall’U23, il tecnico rumeno ha optato per un 3-4-2-1 come modulo iniziale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, davanti a Sommer sono stati Bisseck, Acerbi e Palacios a comporre la difesa. Mediana a due con Mkhitaryan e il nuovo acquisto Diouf, con Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra.

In avanti, riecco il doppio trequartista su cui vorrebbe insistere Chivu: Luis Henrique e Bonny a supporto di Spinaccè, giovane centravanti ‘prestato’ dalla seconda squadra di Vecchi. Su tutti, sono arrivate ottime indicazioni soprattutto da Diouf che ha mostrato subito dinamicità e confidenza con il ruolo che il tecnico interista vorrebbe ritagliargli in nerazzurro.

Al termine dell’amichevole, Chivu ha deciso di concedere ben tre giorni di riposo ai suoi ragazzi che torneranno ad allenarsi il prossimo martedì.