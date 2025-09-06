Lautaro in DUBBIO per Juve-Inter: allarme sul rientro
Cosa può succedere
Sono bastati due soli minuti a Lautaro Martinez per timbrare il cartellino con la maglia della Nazionale Argentina contro il Venezuela e diventare il quinto marcatore della storia dell’albiceleste con 33 reti, staccando pure Maradona.
A parte il passo falso con l’Udinese, il Toro ha iniziato benissimo la stagione: fisicamente sembra già ad un’ottima condizione, mentre dal punto di vista mentale ha fame di riscattare lo sfortunato epilogo della scorsa annata. Sul 10 nerazzurro, però, c’è un grosso punto interrogativo in vista di Juventus-Inter del prossimo sabato.
Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, Lautaro farà rientro in Italia dagli impegni con la sua Nazionale solamente giovedì pomeriggio, a due soli giorni dal derby d’Italia. Per via di stanchezza e fuso orario, l’argentino potrebbe qui di saltare l’ultimo allenamento prima della partenza verso Torino, o comunque svolgere un lavoro differenziato.
A quel punto, spetterà a Chivu prendere una decisione sul suo impiego o meno dal primo minuto. Se con Inzaghi non ci sarebbero stati dubbi, secondo il quotidiano romano l’attuale tecnico “potrebbe avere idee diverse, tenuto conto che il mercoledì successivo, in casa dell’Ajax, l’Inter debutterà in Champions”.