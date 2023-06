Sono giorni bollenti per quanto riguarda il calciomercato, ma anche il capitolo rinnovi non va trascurato. Tra i più discussi dell’ultimo periodo in casa Inter, ci sono quelli di Bastoni e Inzaghi. Il loro agente, Tullio Tinti, è stato intercettato all’uscita della sede nerazzurra e ha dato un aggiornamento su queste due trattative.

Ecco le parole raccolte da calciomercato.it: “Per Bastoni siamo arrivati alle fase finali, nei prossimi giorni troveremo la quadra. Ormai siamo in dirittura d’arrivo. Inzaghi sicuramente ha fatto vedere di essere un grande allenatore, è giusto che sia gratificato“.

Il procuratore, poi, ha parlato anche di due suoi assistiti accostati di recente all’Inter: “Audero ha dimostrato di essere un portiere con tanta qualità, per questo è seguito dall’Inter e non solo. Lui può fare sia il primo che il secondo, è un portiere forte. Poi è giovane e italiano, non va dimenticato. Bonazzoli può tornare in nerazzurro? Sarebbe il suo sogno, e io sarei molto felice se tornasse all’Inter. Essendo un talento che è cresciuto lì, sarebbe una cosa bella per il calcio italiano”.