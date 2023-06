L’agente di Anatolij Trubin, Yuriy Danchenko, ha parlato del futuro del giovane portiere ucraino, attualmente allo Shakhtar Donetsk e possibile obiettivo dell’Inter per la porta, del quale vi abbiamo già parlato. Queste le sue parole a Sportitalia:

“Ha l’obiettivo di giocare nei massimi campionati ed è già assolutamente pronto per questo. Ha ormai 4 anni d’esperienza ed ha giocato in Champions League, ha vinto diversi titoli con lo Shakhtar e sta giocando per la nazionale ucraina: i numeri parlano già del suo livello. Ma crediamo che questa sia una piccola parte di ciò che Anatolij possa raggiungere in futuro, è solo l’inizio. Interesse di Inter e Udinese? Per il prosieguo della sua carriera stiamo guardando ai primi 5 campionati d’Europa, Inter e Udinese incluse. Naturalmente la Serie A è di alto livello ed interessante”.