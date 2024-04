L’Ajax spaventa l’Inter: “Offerti cinque anni di contratto”

La grande stagione dell’Inter ha acceso i riflettori sul club nerazzurro in tutta Europa, con lo stesso Simone Inzaghi, visto come possibile candidato per le panchine delle top del calcio continentale. Tuttavia, a essere in discussione non è il futuro del tecnico piacentino, bensì quello di Christian Chivu, allenatore della Primavera.

Infatti, come riferito da Gianluca Di Marzio, l’allenatore delle giovanili nerazzurre piace molto all’Ajax, che gli avrebbe offerto un contratto quinquennale. Gli olandese vedono in lui il tecnico del futuro da costruire in casa.

L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di ingaggiarlo ora come vice, per poi promuoverlo entro 2/3 anni. Al momento attuale, come riferisce sempre l’esperto di mercato, Chivu starebbe prendendo tempo prima di rispondere.