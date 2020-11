Dalla Francia – Allegri e il no al Psg: “Sogna la panchina dell’Inter”. Avanza Thiago Motta

Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina del Paris Saint Germain in caso di addio di Tuchel. Secondo quanto riportato da Sport.fr, infatti l’ex allenatore della Juventus sogna di rimpiazzare Conte sulla panchina dell’Inter e sarebbe disposto ad aspettare la panchina nerazzurra.

Ma non solo. Dietro il mancato accordo tra le parti ci sarebbe anche l’alto ingaggio richiesto da Allegri. Cifre troppo alte anche per un club come il Psg che, in caso di esonero, dovrebbe poi riconoscere lo stipendio a Tuchel. Così a rimanere in corsa ci sono soltanto l’ex Inter Thiago Motta e Pochettino.

