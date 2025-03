“Tagliola Arda Guler”: l’Inter vira su un altro obiettivo

Nelle ultime settimane un nome che ha preso molto quota in casa Inter per quanto riguarda il tema mercato è Arda Guler che nel Real Madrid è chiuso da tanti altri campioni presenti in rosa e che sta valutando l’ipotesi di cambiare aria per crescere e giocare di più, visto che essendo un classe 2005 ha voglia di mettersi in mostra.

Tuttavia, il club spagnolo non ha alcuna intenzione di cedere il fantasista turco con una formula che non gli consentirà di mantenere il controllo sul suo futuro. Proprio come fatto con Nico Paz che si sta mettendo in luce in Serie A col Como, il Real Madrid vuole inserire clausole di recompra quando cede i suoi talenti per poterli richiamare quando desidera.

L’Inter però non vuole queste condizioni nell’eventuale passaggio in nerazzurro di Arda Guler. Ecco dunque che dovranno essere bravi gli uomini mercato nerazzurri a sedersi al tavolo con i dirigenti madridisti e riuscire a raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti per giungere alla fumata bianca.

Se ciò non arrivasse, come sottolinea oggi Tuttosport, l’Inter guarderebbe altrove e a tal proposito ha già un nuovo obiettivo. I nerazzurri vogliono evitare la “tagliola del diritto di recompra” su un talento come Arda Guler che potrebbe esplodere a San Siro ma poi tornare a far felici i tifosi del Bernabeu dopo magari anche un solo anno.