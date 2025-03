Dal Napoli all’Inter: la punta torna obiettivo con lo SCAMBIO

Nel corso dell’estate, tra le tante trattative di mercato che in ogni sessione fanno le società di Serie A. potrebbe andare in scena uno scambio tra Napoli e Inter. L’ipotesi sta prendendo piede già in queste ultime settimane di stagione con le due squadre che sono in lotta per lo Scudetto e sono distaccate da soli 3 punti.

Come scrive oggi Tuttosport, al Napoli piace molto Davide Frattesi che vorrebbe lasciare l’Inter per giocare di più. Le alte richieste economiche dei nerazzurri potrebbero portare all’inserimento di una contropartita tecnica gradita al presidente Beppe Marotta e al tecnico Simone Inzaghi, sia per il presente che per il futuro.

Il nome coinvolto è quello di Giacomo Raspadori che da tempo è un obiettivo dell’Inter, fin dai tempi del Sassuolo. L’attaccante della Nazionale azzurra viene visto come un rinforzo utili in quanto talentuoso, ancora giovane e pure italiano. Sono tutte caratteristiche che sono apprezzate in viale della Liberazione per continuare a vincere.