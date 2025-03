“Frattesi vale 45 milioni”, troppi per la Roma: c’è un’altra italiana

La presenza di Davide Frattesi nell’Inter che verrà è molto improbabile. Sono tante infatti le voci di mercato che danno il centrocampista ex Sassuolo ormai prossimo all’addio ai colori nerazzurri. Si tratta di un elemento di grande qualità che infatti viene sempre convocato in Nazionale dal CT Spalletti ma che non trova spazio in Serie A.

All’Inter c’è tanta concorrenza nel reparto delle mezzali e Frattesi è stufo di far panchina perché vuole giocare con continuità. Come riporta oggi Tuttosport, la società di viale della Liberazione è ben conscia del valore del suo numero 16 e per questo valuta il suo cartellino la bellezza di 45 milioni di euro.

Una delle squadre che a gennaio era sembrata più intenzionata a provare a prendere Frattesi era la Roma ma di fronte ad una richiesta economica così elevata, il club capitolino dovrà tirarsi indietro. Sempre secondo Tuttosport, c’è invece il Napoli che potrebbe entrare seriamente in trattativa con l’Inter inserendo magari una contropartita tecnica.