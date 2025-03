Cambia il futuro di Asllani: ecco cosa si aspetta l’Inter

Nel percorso di rinnovamento che l’Inter ha in programma per la sessione estiva di mercato, è già stato formalizzato l’arrivo di Petar Sucic, giovane centrocampista croato sul quale la società punta molto per il futuro. In uscita invece c’è sempre il discorso legato a Davide Frattesi che potrebbe salutare presto Appiano Gentile.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, rimane in bilico anche il futuro di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese nonostante abbia rinnovato pochi mesi fa il suo contratto con l’Inter non è affatto certo di restare in nerazzurro anche la prossima stagione perché non ha convinto con le sue prestazioni.

In questo campionato l’ex Empoli è stato spesso chiamato in causa da mister Simone Inzaghi per sostituire l’infortunato Hakan Calhanoglu che a più riprese è stato fermo per infortunio. Tuttavia, Asllani non ha saputo convincere appieno con le sue prestazioni e adesso rischia la cessione in estate con l’Inter che si aspetta alcune offerte per lui.