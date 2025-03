“Lautaro ci prova”: ha un obiettivo per il suo futuro

Il calendario dell’Inter nelle prossime settimane sarà un banco di prova davvero tosto e che dirà molto degli esiti dei nerazzurri in questa stagione. Viste le tante partite ravvicinate che la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare, sarà importante avere tutti gli uomini migliori a disposizione e in forma.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez è già al lavoro ad Appiano Gentile per recuperare il prima possibile e poter tornare in campo in fretta visti gli impegni decisivi come il derby di Coppa Italia con il Milan oppure i quarti di finale di Champions League col Bayern Monaco.

Domani il numero 10 dell’Inter si sottoporrà agli esami strumentali per determinare con precisione l’entità del suo infortunio muscolare e capire quanto tempo ci vorrà per riaverlo al 100%. L’obiettivo di Lautaro e dello staff medico è quello di riaverlo al meglio già per la sfida di andata di Coppa Italia con il Milan in programma il 2 aprile.