Aprile mese infuocato: TUTTE le gare in calendario per l’Inter

Ad Appiano Gentile in questi giorni il tecnico Simone Inzaghi e il suo staff sono a lavoro con una parte molto ridotta del normale gruppo squadra, visto che sono tanti i giocatori dell’Inter convocati in Nazionale e poi c’è sempre un elenco non indifferente di infortunati. Il calendario è però un tema che può destare preoccupazione.

L’allenatore nerazzurro sta però preparando la sua squadra per una lunga serie di impegni complicati ma decisivi che saranno tutti raggruppati nel mese di aprile. Dopo questo fine settimana di sosta del campionato – e fino al termine del mese di aprile – ci saranno infatti ben 9 partite in meno di trenta giorni.

L’Inter giocherà 5 partite di Serie A: Udinese (30 marzo), Parma (5 aprile), Cagliari (12 aprile), Bologna (20 aprile) e Roma (data da stabilire nel weekend 26/27 aprile). E in mezzo ci saranno anche le sfide decisive in Coppa Italia contro il Milan (andata il 2, ritorno il 23 aprile) e di Champions League nei quarti di finale contro il Bayern Monaco (in Germania l’8 aprile e poi a San Siro il 16).