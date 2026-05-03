3 Maggio 2026
Inter-Parma, le formazioni UFFICIALI: Chivu ha scelto questi 11 per lo scudetto, Lautaro in panchina
Formazioni ufficiali Inter-Parma.
L’Inter sfida il Parma stasera a San Siro per la partita che potrebbe portare lo scudetto ai nerazzurri. Manca solo un punto, infatti, alla Beneamata per festeggiare stasera di fronte ai suoi tifosi. Di seguito le scelte dei due allenatori.
3 Maggio 2026 – 20:45
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 32 – Dimarco 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 2 – Dumfries 9 – Thuram 94 – Esposito Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi
Ballottaggi
Sucic-Mkhitaryan 40%-60%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Luis Henrique, Calhanoglu
diffidati
Akanji
Parma 5-3-2
Formazione1 – Suzuki 39 – Circati 37 – Troilo 3 – Ndiaye 15 – Del Prato 10 – Bernabè 14 – Valeri 16 – Keita 41 – Nicolussi Caviglia 7 – Strefezza 9 – Pellegrino Carlos Cuesta
Panchina
40 Corvi, 5 Valenti, 66 Rinaldi, 29 Carboni, 24 Ordonez, 27 Britschgi, 8 Estevez, 22 Sorensen, 11 Almqvist, 21 Oristanio, 17 Ondrejka, 23 Elphege
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Frigan (da valutare) Cremaschi (da valutare)
diffidati
Nicolussi Caviglia, Britschgi
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Preti, Palermo
Quarto Uomo: Massimi
Var: VAR: Marini AVAR: Di Paolo