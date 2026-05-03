Pagelle Inter-Parma: Thuram porta lo Scudetto! Lautaro torna da fenomeno

L’Inter ha battuto il Parma ed è campione d’Italia! Di seguito tutti i voti nella partita decisiva per il titolo con Thuram e Mkhitaryan come protagonisti.

SOMMER 6: Il Parma si fa vedere dalle sue parti, ma senza impegnarlo più di tanto.

BISSECK 6: Sfrutta la sua fisicità in difesa. Con il passare dei minuti, si affaccia anche in attacco.

AKANJI 6: È il leader della retroguardia anche questa sera, nonostante Pellegrino gli dia qualche problema.

BASTONI 6: Un po’ timido in fase offensiva. Attento alle spalle e cresce con il passare dei minuti in impostazione (Dal 67′ Carlos Augusto 6: Ben applicato nella difesa a tre. Sbaglia poco).

DUMFRIES 6: Poco preciso, ma la sua corsa è fondamentale sulla fascia destra. Il Parma chiude bene dal suo lato.

BARELLA 6,5: Gestisce bene in pallone, ma manca un po’ nell’ultimo passaggio. Prende in mano la squadra a centrocampo e sulla trequarti (Dal 89′ Frattesi SV).

ZIELINSKI 6,5: Manda a vuoto regolarmente il pressing degli avversari. Tanta qualità: le azioni più pericolose passano dalle sue trame di gioco (Dal 67′ Mkhitaryan 7: Va vicino al gol fin da subito, poi chiude la partita. Fa il suo in mezzo al campo. Plauso a una carriera enorme).

SUCIC 6,5: Balla su tutto il centro-sinistra, senza essere decisivo come in altre occasioni. Sbaglia comunque pochissimo e si muove molto bene.

DIMARCO 6: Il suo mancino è sempre un’arma impropria per l’Inter. Stasera è un po’ più timido del solito.

THURAM 7,5: Poche chance da gol nella prima parte di gara, ma quando gli capita la palla buona per fare male non sbaglia e porta l’Inter in vantaggio (Dal 67′ Lautaro Martinez 7: Buoni segnali dal suo ingresso in campo. E anche un assist).

ESPOSITO 6: Qualche difficoltà d’impatto e qualche movimento sbagliato, ma poi cresce (Dal 46′ Bonny 6: Affonda spesso, ma si perde nelle scelte decisive).

All. CHIVU 6,5: Inizialmente il Parma mette l’Inter in difficoltà. Poi la squadra emerge con la sua qualità in possesso e domina. È il suo scudetto.