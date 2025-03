David esce allo scoperto: “Sogno di giocare in questa squadra”

Uno dei giocatori attualmente più seguiti sul fronte mercato è Jonathan David, attaccante in forza al Lille che gode di una lunga lista di estimatori fra cui c’è pure l’Inter. L’attaccante classe 2000 è in scadenza di contratto con il club francese a fine stagione e per questo tante squadre lo vogliono prendere a parametro zero.

Direttamente dal ritiro della Nazionale canadese, David ha parlato del suo futuro visto che gli è stato chiesto se la Premier League fosse il suo campionato preferito. L’attaccante, presente anche nella lista obiettivi dell’Inter, ha rivelato di più e ha spiegato qualche sia il club per cui sogna di giocare dando così un grosso indizio di mercato.

“La Premier League è molto più veloce e fisica di tutti gli altri campionati. Io, però, sono cresciuto guardando la Liga ed è il mio campionato preferito. È il campionato che mi piace di più guardare e un giorno mi piacerebbe giocare lì. Il Barcellona mi vuole? È sempre stata la squadra dei miei sogni. Quando cresci tifando per una squadra, sogni di giocare per loro”, queste le parole del canadese raccolte da Footmercato.