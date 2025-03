Fabrizio Romano conferma: “Su De Winter ci sono questi club”

Alcune settimane fa era emerso il nome di Koni De Winter come un possibile profilo da tenere in considerazione per la difesa dell’Inter del futuro. In estate infatti il club nerazzurro andrà a caccia di rinforzi giovani al fine di abbassare l’età media della sua rosa e anche il reparto arretrato sarà coinvolto.

Il difensore centrale classe 2002 si sta mettendo tanto in mostra in questo campionato di Serie A con la maglia del Genoa. Ci sono infatti tanti club interessati al profilo di questo giovane talento che potrebbe far comodo all’Inter ma non solo. Secondo le ultime voci di mercato sembra che ci siano già parecchi club sulle sue tracce.

A riportare la notizia è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano che dal suo account X annuncia come il nome di De Winter sia uno di quelli da tenere d’occhio per l’estate perché ci sono diversi club di Serie A e di Premier League interessati. Per l’Inter questa concorrenza sarà quindi pericolosa, considerando soprattutto che le società inglesi sono spesso disposte a spendere molto.