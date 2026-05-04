Quanto incassa l’Inter con la vittoria dello scudetto 2025/26

Vincere sul campo è bellissimo e l’Inter lo sta sperimentando proprio in queste ore. Il successo per 2-0 contro il Parma ha sancito il dominio assoluto dei nerazzurri in questa stagione. Un dominio che ha portato a vincere lo scudetto con tre giornate di anticipo.

Ma oltre al trionfo sportivo – per nulla scontato tra critiche, invenzioni e sconfitte dell’anno precedente -, c’è anche da pensare alla parte economica. E comunque vincere lo scudetto frutta un bottino niente male.

I diritti tv maturati in Italia, infatti, vengono divisi anche in base alla classifica. La prima guadagna 15,7 milioni, la seconda 13,2 milioni, la terza 11,3 milioni. Ciò vuol dire che l’Inter ha guadagnato quasi 16 milioni con il titolo, molto meno degli introiti a livello europeo, che nella scorsa stagione aveva portato molto di più, nonostante la sconfitta in finale.

Il paragone è impietoso se si pensa a ciò che succede negli altri campionati. Chi vince la Premier incassa circa 61,5 milioni di euro, se si considera la stessa voce di guadagni, cioè quelli riferiti alla classifica. La seconda riceve 58,4 milioni, la terza 55,2 milioni. Il distacco resta molto alto.