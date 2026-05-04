VIDEO – L’Inter è campione d’Italia 2025-26: ESPLODE la gioia Scudetto!

L’Inter ce l’ha fatta! I nerazzurri hanno fatto il loro dovere contro il Parma, vincendo con il risultato di 2-0, e hanno vinto il 21esimo scudetto della loro storia. E già nei minuti finali del match era partita la grande festa nerazzurra, che durerà tutta la notte. Di seguito vi proponiamo le immagini a San Siro e per strada, che sanciscono il grande trionfo dell’Inter in Serie A.

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