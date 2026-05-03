Inter-Parma, Esposito out a fine primo tempo per infortunio: cosa è successo

L’Inter è in vantaggio contro il Parma nella partita che può valere la vittoria matematica dello scudetto. I nerazzurri attualmente sono in vantaggio con il punteggio di 1-0 grazie a un gol di Marcus Thuram, ma nella ripresa cambia il partner offensivo del francese.

Infatti, non c’è più Francesco Pio Esposito. Il bomber italiano è stato sostituito a fine primo tempo per via di una botta alla schiena, che l’ha condizionato anche durante la prima frazione di gioco. Al suo posto, non è entrato Lautaro Martinez – che evidentemente non è ancora al meglio -, ma Chivu ha scelto Ange Yoan Bonny.