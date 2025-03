Inzaghi ritrova 3 giocatori: il punto sugli infortunati

Il tema infortunati in casa Inter è stato spesso un problema nel corso di questa stagione perché il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di diversi giocatori preziosi nel momento cruciale della stagione. Anche per le prossime decisive partite del mese di aprile, il tecnico nerazzurro potrebbe essere costretto a rinunciare ad alcuni big.

Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, oggi sono tornati ad Appiano Gentile tre giocatori che hanno abbandonati in anticipo i ritiri delle proprie Nazionali. Si tratta di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che hanno svolto solo terapie in attesa di potersi sottoporre lunedì ad esami strumentali per i loro problemi muscolari.

Il terzo giocatore nerazzurro che oggi ha fatto ritorno nel centro di allenamento dell’Inter è Marcus Thuram che ha seguito un programma di lavoro individuale per cercare di peggiorare le sue condizioni visto che deve ancora convivere con un infortunio alla caviglia che lo tormenta da parecchie settimane.