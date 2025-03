L’Inter prova il colpo dalla RIVALE: ha stregato Inzaghi

Dopo questa sosta di campionato per le Nazionali, l’Inter cercherà di lottare e di vincere trofei negli ultimi due mesi di stagione. I nerazzurri sono infatti ancora in corsa nelle coppe come la Champions League e la Coppa Italia ma anche per lo Scudetto con il primo posto in classifica in Serie A che inorgoglisce tutti i tifosi.

In campionato l’Inter si trova a lottare per il primo posto con Atalanta e Napoli e secondo fonti spagnole proprio da quest’ultima avversaria potrebbe arrivare in estate un grosso colpo di mercato. Il club nerazzurro avrebbe messo infatti nel mirino Scott McTominay del Napoli, secondo quanto raccolto da Fichajes.net.

Questo media spagnolo afferma che il centrocampista scozzese sia un obiettivo nerazzurro per la prossima stagione perché piace molto all’allenatore Simone Inzaghi. Tuttavia, si tratta di un elemento fondamentale per il Napoli e difficilmente i dirigenti azzurri accetteranno di cedere McTominay a cuor leggero.