Tentativo dalla Serie A per Esposito: la RISPOSTA dell’Inter

Il settore giovanile nerazzurro è da tanti anni capace di produrre sempre ottimi talenti che poi riescono a fare delle carriere di livello in Serie A o in B. L’attuale capocannoniere del campionato cadetto è Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 di proprietà dell’Inter ma in prestito allo Spezia.

In questa stagione sono già 14 le reti segnate dal giovane nerazzurro in Serie B e questo ha fatto aumentare l’attenzione che c’è nei suoi confronti. Il Napoli nei giorni scorsi aveva fatto un tentativo per prendere il talento 20enne ma l’Inter ha sbarrato la porta al club azzurro per non rinforzare una diretta concorrente.

Simone Inzaghi potrà testare il livello di Esposito nel Mondiale per Club e nella preparazione estiva ma qualora non venisse giudicato pronto, potrebbe fare un’altra esperienza altrove. Il Torino è da tempo pronto a fare un’offerta per il classe 2005 perché, come riporta Toro News, è un pallino del DT Vagnati. L’Inter però in ogni caso non vuole perdere il controllo sul giocatore.