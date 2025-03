Francesco Pio Esposito è uno dei gioielli del vivaio dell’Inter sui quali la dirigenza sembra puntare di più. Lo conferma il rinnovo di contratto annunciato ufficiosamente dall’agente del classe 2005 negli scorsi giorni, che lascia sperare per un futuro ancora lungo oer lui con la maglia nerazzurra.

Lo ha confermato ai microfoni di Passione Inter anche il giornalista Giorgio Musso, che, in merito al rinnovo, si è soffermato anche sulla sua durata: “vedremo se sarà il 2029, con opzione, o direttamente il 2030”. In ogni caso, si tratta di un accordo che certifica la fiducia verso quello che, stando sempre alle sue parole, viene definito dalle parti di Appiano Gentile come “il calciatorie italiano 2005 più forte”.

Sul suo futuro, il giornalista ha poi specificato quale sarà il suo futuro nella prossima stagione: “Per Esposito è stato pensato un percorso ad hoc per crescere. L’anno prossimo giocherà in Serie A e vedremo se allo Spezia, in caso di promozione. L’intenzione dell’Inter è quella di prestarlo a una squadra di media classifica in Serie A e poi fra 2 anni integrarlo alla casa base, già pronto per avere un ruolo da protagonista in prima squadra”.

Esclusa in ogni modo la possibilità di un addio, con l’Inter che già a gennaio avrebbe rifiutato offerte importanti: “Negli ultimi mesi sono arrivate offerte importanti. Ci aveva provato soprattutto il Napoli a gennaio, offrendo 10 milioni più bonus, ma l’offerta è stata respinta. Anche le offerte di club importanti della Premier League sono state rispedite al mittente. Al momento vale circa 20 milioni di euro, ma l’Inter è pronta a respingere qualsiasi offerta perché punta tanto su di lui”.