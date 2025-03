Le recenti voci fuoriuscite dall’Argentina hanno generato non poca apprensione dalle parti di Appiano Gentile. Come riferito nelle scorse ore, Lautaro Martinez ha riportato un sovraccarico muscolare che potrebbe tenerlo fuori dal prossimo match dell’Argentina contro l’Uruguay.

Il capitano nerazzurro si trova in questo momento nel ritiro della Nazionale di Lionel Scaloni per preparare i prossimi impegni della selezione albiceleste. A causa di questo problema fisico, però, potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida in programma sabato 22 marzo alle 00.30.

Una situazione di cui l’Inter è a conoscenza e che sta costantemente monitorando insieme allo staff medico della Nazionale Argentina, stando a quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport: “Lautaro affaticato con l’Argentina. Staff medici in contatto. Potrebbe anche saltare la prima con l’Uruguay e giocare la seconda col Brasile. Deciderà Scaloni”.