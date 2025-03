Inter, novità sugli infortunati: “Sono rientrati ad Appiano”

Per i prossimi dieci giorni, nei quali i club potranno riposare per via degli ultimi impegni di questa stagione delle Nazionali, Simone Inzaghi spera che possano realizzarsi due suoi desideri. Il primo riguarda tutti gli interisti impegnati con le rispettive selezioni, con l’auspicio che possano rientrare molto presto ad Appiano Gentile e soprattutto senza particolari problemi fisici.

Il secondo, altrettanto importante, fa riferimento al rientro degli attuali calciatori nerazzurri assenti per infortunio. L’Inter, specialmente nell’ultimo periodo, ha subito numerose defezioni per guai di natura muscolare. Nell’ultimo mese, ad esempio, Inzaghi si è ritrovato in fortissima emergenza sulle corsie esterne, il reparto in assoluto più colpito nell’organico nerazzurro.

Proprio sugli attuali infortunati di casa Inter è arrivato un aggiornamento da parte di Matteo Barzaghi di Sky Sport: “Rientrati ad Appiano Gentile Zelinski, Zalewski, Darmian e Dimarco. Per tutti lavoro personalizzato”. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Marcus Thuram e Denzel Dumfries, entrambi rientrati a Milano dopo aver abbandonato i rispettivi ritiri di Francia e Olanda.