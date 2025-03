Inter-David, nuovo annuncio: “Le VERE cifre dell’affare”

Una delle piste più affascinanti del prossimo mercato che l’Inter non ha mai davvero abbandonato in questi ultimi mesi, porta a Jonathan David. L’attaccante canadese, come ripetiamo da mesi, lascerà al termine di questa stagione il Lille a parametro zero a causa della scadenza del contratto.

Il club nerazzurro più volte è stato accostato al classe 2000, al pari di altre big del calcio europeo. Del futuro di David e delle possibilità di un trasferimento concreto in maglia Inter per la prossima estate, abbiamo discusso sul canale Youtube di Passione Inter insieme al giornalista Giorgio Musso.

INTERESSE CONCRETO – “E’ un giocatore che piace tantissimo ad Ausilio, è un giocatore che già veniva seguito in passato almeno da 2/3 anni. Ma sarebbe in alternativa ai titolarissimi, quindi Lautaro e Thuram. L’Inter sta cercando più un co-titolare, ma non un titolarissimo. Lo stesso giocatore chiede delle garanzie, non solo economiche ma anche di titolarità. Con Lautaro e Thuram davanti all’Inter non avrebbe dall’inizio una maglia da titolare, ma forse neanche in corso d’opera”.

CIFRE – “E’ vero che arriverebbe a costo zero, ma tra il quinquennale da 5-6 milioni di euro a stagione più le commissioni, parliamo di una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Anche se il cartellino è a parametro zero, sarebbe comunque una spesa importante. L’Inter due titolari li ha, cerca più delle alternative per far rifiatare Lautaro e Thuram. Lo stesso David cerca una squadra che lo metta al centro del progetto”.