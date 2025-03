Allarme Lautaro dall’Argentina: “Out contro l’Uruguay”

Pessima notizia arrivata pochi istanti fa in casa Inter dal ritiro della Nazionale Argentina. La selezione del commissario tecnico Lionel Scaloni, infatti, sta preparando i prossimi due impegni di qualificazione ai Mondiali rispettivamente contro Uruguay e Brasile.

In vista della prima gara in programma sabato 22 marzo alle ore 00.30, però, l’albiceleste potrebbe essere costretta a rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi, vale a dire Lautaro Martinez. Stando a quanto riportato da ESPN, l’attaccante dell’Inter è in forte dubbio a causa di un sovraccarico muscolare.

Pare che il Toro sia arrivato nel ritiro dell’Argentina con un problema di natura muscolare, da qui la crescente preoccupazione da parte del ct Scaloni. Per questa ragione, in attesa di saperne di più, Lautaro potrebbe non essere disponibile per il primo match contro l’Uruguay.