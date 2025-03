Inter sul BOMBER della Nazionale: l’annuncio di Di Marzio

L’Inter ha dato ufficialmente il via ai movimenti della prossima estate, come si evince dalle numerose indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime ore. Tra i reparti che saranno particolarmente attenzionati dai dirigenti nerazzurri, c’è senz’altro quello d’attacco.

A parte i titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram, nessuno è certo della riconferma. Arnautovic e Correa lasceranno il club a costo zero per via dei contratti in scadenza con l’Inter. Attente riflessioni, inoltre, verranno fatte nei confronti di Mehdi Taremi su una prima stagione a Milano che non è stata sino a questo momento per lui esaltante.

Tra i nomi accostati all’Inter, oltre a quello del quotatissimo Santiago Castro, vi abbiamo riportato in esclusiva nelle scorse settimane anche quello di Nikola Krstovic. A questo elenco, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, va aggiunto un altro profilo del campionato italiano e protagonista in questa stagione.

Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, forte centravanti dell’Udinese e nel giro della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. L’attaccante è già arrivato in doppia cifra in Serie A ed è nel mirino di diverse big, tra cui l’Inter. Queste l’indiscrezione del giornalista: “Anche l’Inter monitora Lorenzo Lucca per l’attacco in vista della prossima stagione. I nerazzurri faranno qualche movimento in entrata davanti vista la possibile uscita di Correa (in scadenza di contratto)”.