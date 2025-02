ESCLUSIVA PI – L’Inter piomba su Krstovic: ECCO il piano per l’attacco

Da poche ore si è ufficialmente chiusa una sessione invernale di calciomercato che non ha certo visto l’Inter in prima fila. Il club nerazzurro ha deciso di puntellare l’organico con un paio di uscite e con l’innesto in prestito di Nikola Zalewski, subito decisivo al suo debutto con l’assist del pareggio di de Vrij nel derby contro il Milan.

Nonostante l’apparente immobilismo, i dirigenti interisti hanno lavorato invece sotto traccia per il futuro. Non solo a caccia di giovani talenti da poter valorizzare con l’imminente nascita dell’Inter U23, ma anche alla ricerca di profili subito pronti per le idee di gioco di Simone Inzaghi. Un reparto che vedrà volti nuovi la prossima estate, ad esempio, è quello in attacco.

A tal proposito, stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Passione Inter, è emersa negli ultimi tempi una traccia piuttosto concreta. L’Inter, infatti, sta seriamente valutando Nikola Krstovic del Lecce per la prossima estate. Con le uscite a costo zero di Correa e Arnautovic, l’idea del club nerazzurro è quella di fare un colpo giovane in attacco, con la possibilità di valorizzarlo nel tempo.

L’attaccante montenegrino viene seguito da mesi dall‘Inter e sta scalando gerarchie tra gli obiettivi di mercato in entrata. Il classe 2000 viene visto come una sorta di ‘nuovo Retegui‘, un finalizzatore puro ma adattabile al gioco di Inzaghi, con caratteristiche che in questo momento mancano all’interno della rosa nerazzurra.

Allo stesso tempo, viene confermato anche il forte interesse dell’Inter per Santiago Castro del Bologna, di quattro anni più giovane rispetto a Krstovic. Un attaccante che per aspetti sia fisici che tecnici ricorda non poco Lautaro Martinez e che ha già raggiunto una valutazione di mercato importante.

Tornando all’attaccante montenegrino, pare che nelle scorse ore ci sia stato un tentativo del Milan, rimandato però al prossimo giugno. Questo perché il Lecce ha già ceduto un pezzo pregiato come Dorgu al Manchester United e non ha aperto con la stessa facilità ad un’uscita di Krstovic in questo momento della stagione.

Oltre ai rossoneri, va tenuta d’occhio la concorrenza della Premier League. Il Lecce negli ultimi anni ha valorizzato talenti del calibro di Hjulmand e Dorgu, attirando su di sé l’attenzione dei top club di tutta Europa. Krstovic potrebbe dunque diventare la prossima maxi plusvalenza del club pugliese, a riprova dello straordinario lavoro del responsabile dell’area tecnico Pantaleo Corvino.

Per concludere il ragionamento sul reparto avanzato dell’Inter, è emersa una novità anche su Marcus Thuram. L’attaccante francese, nel mirino dei grandi club tra cui il Paris Saint Germain, potrebbe in realtà rinnovare il proprio contratto con il club nerazzurro. Le parti ne stanno discutendo da qualche settimana, nonostante l’attuale accordo vada in scadenza nel giugno 2028.

Lorenzo Polimanti

Antonio Siragusano