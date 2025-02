Infortunio Stankovic, che MAZZATA: i tempi di recupero

Il Venezia nella giornata di ieri, essendo le ultime ore buone per compiere movimenti di mercato, ha preso dall’Inter un portiere come Ionut Radu che era diventato un innesto necessario per la formazione lagunare. Nell’infermeria arancioneroverde c’è infatti da fare i conti con un brutto infortunio che rischia di rendere ancora più complicata questa stagione.

Nella sconfitta di Udine, il Venezia ha perso sia la partita che il proprio portiere titolare. Si tratta di Filip Stankovic – calciatore classe 2002 di proprietà dell’Inter e in prestito in laguna – che si è infortunato al ginocchio e nella giornata di oggi sono stati svolti esami medici per capire l’entità di questo suo problema che purtroppo è molto serio.

Stankovic ha infatti rimediato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro e dovrà stare fuori per diverso tempo. Secondo le prime stime il portiere serbo rientrerà non prima di 2-3 mesi (ma andrà valutato settimana dopo settimana) e quindi la sua stagione rischia di essere compromessa. A renderlo noto è stato lo stesso Venezia con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale.

Di seguito il comunicato della società: “Gli esami strumentali effettuati su Filip Stankovic, a seguito dell’infortunio subito durante la partita Udinese-Venezia del 1° febbraio, hanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro. Il giocatore ha già intrapreso il suo percorso riabilitativo e continuerà a essere monitorato dallo staff medico del club. Il Venezia FC augura a Filip una pronta e completa guarigione”.