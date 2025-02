Inter alla prova del 9: per lo Scudetto serve SVOLTARE contro le big

Il pareggio ottenuto domenica sera nel derby contro il Milan ha confermato nuovamente che l’Inter quest’anno non riesce ad avere continuità nelle vittorie con le big. Il mese di febbraio sotto questo punto di vista sarà decisivo perché sono in programma tanti match d’alta quota.

Come analizza questa mattina il Corriere dello Sport, l’Inter non riesce ad avere continuità di risultati contro le big e nel giro di un mese dovrà affrontare Fiorentina (due volte), Juventus e Napoli oltre al match di Coppa Italia contro la Lazio.

La squadra di Simone Inzaghi è quindi giunta alla prova del nove in questo mese di febbraio prima dello scontro diretto per lo Scudetto di inizio marzo al Maradona. Finora in Serie A non è arrivata nessuna vittoria contro le big come Milan, Juventus e Napoli: per l’Inter diventerebbe tutto più facile vincere le grandi sfide dei prossimi 30 giorni.