I calendari di Inter e Napoli: chi sarà in vantaggio allo scontro diretto

Il confronto tra Napoli e Inter che andrà in scena allo stadio Maradona il primo fine settimana di marzo è già nel mirino per entrambe le squadre che vogliono arrivare a quell’appuntamento una davanti all’altra per cercare di compiere poi nello scontro diretto il passo decisivo verso lo Scudetto.

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza i calendari che i nerazzurri e i partenopei dovranno affrontare da oggi al giorno dello scontro diretto. La squadra di Simone Inzaghi sarà costretta a disputare due partite in più e questo potrebbe pesare, perché oltre alle normali gare di campionati ci sono da giocare anche il recupero con la Fiorentina (giovedì sera al Franchi) e il match di Coppa Italia con la Lazio.

La partita di Firenze sarà fondamentale per l’Inter per cercare di agguantare in classifica proprio il Napoli che al momento precede di tre punti e dunque quella di giovedì sarà una ghiotta chance da non sbagliare per raggiungere la formazione di Conte. In più i nerazzurri giocheranno anche in Coppa Italia contro la Lazio proprio pochi giorni prima dello scontro diretto con il Napoli che invece è già fuori dal torneo.

Il calendario dell’Inter dopo la gara di Firenze prevede un’altra partita contro la stessa Fiorentina a San Siro, poi le gare contro Juventus, Genoa e la già citata Lazio in Coppa. Il Napoli invece arriva allo scontro diretto con i nerazzurri con un vantaggio dal calendario e dovrà giocare contro Udinese, Lazio e Como.