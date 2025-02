Sucic-Inter, i DETTAGLI dell’affare: spunta un curioso bonus Scudetto

Uno degli acquisti che l’Inter ha fatto in questa sessione di calciomercato invernale da poco conclusasi è passato forse un po’ in sordina perché il suo arrivo a Milano non è immediato. Si tratta di Petar Sucic, centrocampista prelevato dalla Dinamo Zagabria che si unirà ai nerazzurri la prossima estate.

Sulle colonne di Tuttosport oggi vengono proposte le cifre e i dettagli di questa operazione che l’Inter ha voluto chiudere con convinzione perché certa delle qualità di questo giovane talento classe 2003 che è pronto a firmare un contratto quinquennale dopo che avrà svolto nei prossimi giorni le visite mediche.

L’Inter pagherà 14 milioni di euro alla Dinamo Zagabria per il cartellino di Sucic, più possibili 2,5 milioni di bonus (500 mila euro ogni 10 presenze da almeno 45 minuti) più un altro mezzo milione di euro qualora l’Inter dovesse vincere lo Scudetto. Previsto pure un 10% sulla futura rivendita da dare al club croato.