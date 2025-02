La lista dei torti arbitrali per l’Inter: ecco perché Inzaghi si è sfogato

Sulle pagine del Corriere dello Sport oggi viene proposta un’analisi degli errori arbitrali che l’Inter ha subito nell’ultimo periodo e che hanno portato alla rabbia di Simone Inzaghi nel postpartita del derby pareggiato 1-1 contro il Milan di Sergio Conceicao.

Vengono elencati 5 errori arbitrali che hanno sfavorito l’Inter nell’ultimo mese, dalla Supercoppa a Riad fino al mancato rigore per il contatto tra Pavlovic e Thuram nel derby di domenica. Tutto è iniziato dal fallo a metà campo non fischiato su Asllani in finale di Supercoppa che ha portato al primo gol del Milan e alla rimonta iniziata.

Poi altri tre episodi che hanno fatto arrabbiare l’Inter, in mezzo ai due derby, sono stati: il contatto in area tra Skorupski e Thuram in Inter-Bologna con rigore negato, “il colpo da karate” in area di Ismajli nella sfida con l’Empoli e poi infine il braccio largo di Baschirotto in Lecce-Inter.