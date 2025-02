Frattesi-Juve: Di Marzio e il clamoroso retroscena dell’ultim’ora

Le vie del calciomercato sono infinite e spesso sono molto sorprendenti con delle vere e proprie sorprese che possono lasciare stupore tra tutti i tifosi. La notizia che riguarda Davide Frattesi e che è stata rilanciata da Gianluca Di Marzio ha però dell’incredibile.

Secondo quanto affermato su Sky Sport dal noto giornalista esperto di mercato, la Juventus aveva in mente di fare un affondo con l’Inter per chiedere il cartellino di Frattesi nelle ultime ore di mercato. Ciò non è avvenuto perché i bianconeri avrebbero prima voluto cedere Douglas Luiz che però alla fine è rimasto a Torino.

Tuttavia, difficilmente Frattesi sarebbe potuto andare davvero alla Juventus – fa sempre sempre Gianluca Di Marzio nel suo intervento – perché l‘Inter è sempre rimasta ferma sulla sua valutazione da 45 milioni di euro e i bianconeri avrebbero quindi trovato un muro proprio come ha fatto la Roma ad inizio gennaio.