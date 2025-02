“Zalewski cancella Buchanan”: già scritto il futuro dei due esterni

Dopo solo un quarto d’ora di gioco con la maglia dell’Inter, Nicola Zalewski ha già convinto più di Tajon Buchanan in un anno. Questo è quanto riporta oggi Tuttosport in merito all’esordio del laterale italo-polacco che dopo essere arrivato sabato sera in fretta da Roma ha esordito subito nel derby.

Il calciatore classe 2002 è arrivato in prestito dalla Roma e l’Inter si è riservata un diritto di riscatto per valutarlo con calma e da vicino in questi sei mesi che ci separano dall’estate. Ha già però convinto subito tutti quanti nella sua prima uscita in maglia nerazzurra, arrivata nemmeno 24 ore dopo il suo sbarco a Milano.

Zalewski con l’assist decisivo per De Vrij è infatti riuscito a conquistare tutta San Siro ed è riuscito di fatto a “cancellare” Buchanan. Il canadese infatti in un anno esatto vissuto con la maglia dell’Inter non è riuscito a mostrare le sue doti e il polacco invece conosce già il campionato italiano. In estate verà presa una decisione sul futuro di entrambi i giocatori.