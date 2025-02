Stop al mercato invernale: tutti gli affari UFFICIALI dell’Inter

Si è ufficialmente chiusa la sessione invernale del calciomercato in Italia e non solo. Una finestra che ha visto l’Inter lavorare soprattutto in ottica futura, alla ricerca di giovani dotati di grande talento in vista della nascita della seconda squadra che dalla prossima stagione potrebbe fare il suo debutto nel campionato di Serie C.

Per quanto riguarda invece la prima squadra nerazzurra, in entrata è stato messo a segno un solo vero colpo di mercato che ha peraltro già debuttato nel derby contro il Milan la scorsa domenica. Si tratta di Nicola Zalewski, sbarcato a Milano dopo gli addii in prestito di Palacios e Buchanan. Anche il polacco è stato acquistato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni.

Questi tutti gli affari ufficiali in entrata e in uscita del mercato invernale dell’Inter:

ACQUISTI UFFICIALI INTER INVERNO 2025

Di seguito, ecco tutti gli acquisti ufficiali dell’Inter 2024/25 aggiornati in tempo reale:

Nicola Zalewski (prestito, Roma )

(prestito, ) Issiaka Kamate (fine prestito, Avs FS)

(fine prestito, Avs FS) Alessandro Fontanarosa (fine prestito, Reggiana)

(fine prestito, Reggiana) Jan Zuberek (fine prestito, Lecco)

CESSIONI UFFICIALI INTER INVERNO 2025

Di seguito tutte le cessioni ufficiali dell’Inter 2024/25 aggiornate in tempo reale: