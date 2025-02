Doveri arbitro di Fiorentina-Inter, FURIA dei tifosi: “Vergogna”

Ha fatto discutere tantissimo nelle scorse ore la designazione di Fiorentina-Inter, match di recupero della 14esima giornata di Serie A in programma per giovedì 6 febbraio. A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri, lo stesso arbitro che ieri si trovava al Var nell’ultimo turno di campionato come responsabile durante il derby tra Milan e Inter.

Da qui le polemiche che hanno travolto il direttore di gara, ritenuto dai tifosi nerazzurri come principale colpevole in occasione dell’errore commesso durante la ripresa sul contatto Pavlovic-Thuram. Dopo la mancata segnalazione del calcio di rigore di Chiffi, infatti, Doveri non è intervenuto dal Var a richiamare l’attenzione dell’arbitro per approfondire l’episodio.

Questi i principali commenti arrivati su X contro la decisione presa dall’AIA:

Doveri per Fiorentina-Inter.



Sara Daniele Doveri a dirigere i restanti 73 minuti più recupero di Fiorentina-Inter.

Doveri al var in Milan-Inter di ieri sera.

Daniele Doveri sarà l’arbitro di Fiorentina-Inter



Proprio Daniele Doveri era al Var in Milan-Inter di ieri sera.



Doveri passa dal Var spento del Derby

ad arbitrare Fiorentina – Inter…

