Cassano: “Rigore su Thuram clamoroso. Ci prendono per il culo”

Continua a generare polemiche il mancato rigore concesso ieri sera all’Inter nel derby contro il Milan per il contatto Pavlovic–Thuram clamorosamente sfuggito al Var, oltre che in presa diretta all’arbitro Chiffi in campo. Ad attaccare la classe arbitrale italiana, rivolgendosi al designatore Gianluca Rocchi, stasera ci ha pensato Antonio Cassano in diretta su Viva el Futbol.

L’ex attaccante durissimo sull’arbitraggio di Milan-Inter: “Ieri sera clamoroso Chiffi. Rocchi, te lo dico per l’ennesima volta, ci spieghi qualcosa? Facciamo così, ti invito anche qua, fai capire a noi invece di prenderci per il culo. Decide l’arbitro, il Var, non decide nessuno, sono scarsi, sono in malafede… Come puoi non dare rigore clamoroso su Thuram? L’arbitro non l’ha visto, benissimo, e chi dovrebbe vederlo, il Var? Il Var non può richiamare in base a cosa se è un rigore clamoroso. Allora inizio a pensare che qualcosa c’è, sarà malafede o che sono scarsi, non lo so. Chiffi ha fatto un disastro”.