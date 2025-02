Inzaghi è una FURIA: “Rigore clamoroso, ora mi arrabbio”

Parole molto dure di Simone Inzaghi nel commento post-partita di Milan-Inter, derby della 23a giornata di Serie A. Il tecnico si è scagliato furiosamente con il mancato fischio da rigore sul contatto Pavlovic-Thuram, nel secondo tempo.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport e DAZN:

SKY SPORT

PRESTAZIONE – “I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre. Purtroppo non sono andati oltre gli episodi che si sono verificati. Abbiamo i gol annullati, i 3 pali, un rigore clamoroso su Thuram non dato. Siamo riusciti al 93′ a pareggiare una partita così. Bisogna fare i complimenti anche al Milan, che non ha mai mollato ed è difficilissimo giocare con loro. Sono una squadre intensa, di gamba, che in ogni momento può ripartire. Eravamo alla 17esima partita in 2 mesi e ho fatto i complimenti. Chiaramente c’è rammarico perché vogliamo sempre vincere, ma non ci siamo fatti abbattere oltre gli episodi”.

RIPARTENZE – “Per le ripartenze lo sappiamo che sono una squadra di gamba, che ci ha lasciato il 65% di possesso ed eravamo consapevoli di prendere 2-3 ripartenze. Su quella del gol siamo scappati forte, ma loro hanno qualità in questo e sono bravissimi. Nel primo tempo, avendo gestione palla e attacco della profondità, potevamo farlo con un po’ più di calma. Il gol avrebbe tolto energie e forze a tantissimi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo e avremmo meritato di più”.

RECUPERI – “In questi ultimi tempi abbiamo avuto qualche defezione di troppo. I giocatori stanno rientrando e anche nel mese di febbraio giocheremo sempre e dovremo essere bravi. I subentrati di oggi sono stati bravi e ci aiuteranno anche nelle prossime partite”.

DAZN

EPISODI – “Non posso non fare un applauso alla mia squadra per come è andata oltre stasera. Purtroppo non è riuscita ad andare oltre gli episodi stasera. Tre pali interni, tre gol annullati e un rigore clamoroso non dato. Nonostante questo siamo riusciti a risistemarla, bisogna fare i complimenti anche al Milan che ha fatto una grande gara e che ci ha creato delle difficoltà”.

VAR – “Se ci aspettavamo la chiamata del Var? Non mi va di parlarne perché è un discorso ampio, però una cosa così… Veniamo dal Bologna, da Riyad, da questa partita. Io non me n’ero accorto in campo, così è impossibile. Non so quali sono le direttive, ci sta l’arbitro perché c’era anche Theo, ma chi sta seduto non può non chiamare l’arbitro in una circostanza del genere. Può capitare, sbagliamo anche noi, ma comincia ad essere la quarta o quinta occasione. Quando ho visto per dei falli sull’Inter fare delle trasmissioni di giurisprudenza. Ora incomincio ad arrabbiarmi”.

REAZIONE – “Primo tempo abbiamo preso il tiro in porta del gol e basta. Abbiamo avuto la partita in mano, ci sono stati annullati due gol giustamente, dovevamo essere più bravi ad attaccare la profondità, ma nei 95 minuti avremmo meritato di più. Avremmo meritato altro, ma è il calcio, lo recuperi al 93′, è un derby. Testa bassa e lavoriamo, vogliamo continuare così”.

ZALEWSKI – “Zalewski? Penso che sia entrato bene, è un ragazzo di qualità che ci mancava. Sono contento che è a disposizione, stamattina si è allenato ed era subito pronto. Ci darà una mano. Nel primo tempo il Milan ci aspettava e non volevamo concedere ripartenze, nonostante questo ne abbiamo concessa una che ci è costata il gol. Tecnicamente potevamo giocare meglio, è sempre la 17esima partite in neanche due mesi”.