Dumfries SQUALIFICATO ma non salta Fiorentina-Inter

Derby complicato per l’Inter, che dopo lo svantaggio improvviso si è riversata nella metà campo del Milan nella ripresa, alla ricerca del pareggio. Un assalto condotto anche con un po’ di nervosismo, che ha fruttato un giallo a Denzel Dumfries.

L’olandese era diffidato e, pertanto, dovrà scontare una giornata di squalifica. Tuttavia, come specificato da Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, la sanzione disciplinare non verrà applicata in Fiorentina-Inter, recupero della 14a giornata di Serie A, ma per la successiva gara, pochi giorni dopo a San Siro.

Questa la spiegazione nel post-partita:

“Le sanzioni disciplinari del derby non valgono per il recupero. Sia Comuzzo, della Fiorentina, che Dumfries salteranno non Fiorentina-Inter del 6 febbraio, ma Inter-Fiorentina del prossimo turno di campionato”.