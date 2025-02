Nuovo portiere dall’Inter per il Venezia: ADDIO vicinissimo

Ultime ore per il calciomercato invernale, ma le trattative in casa Inter non sono ancora terminate. La dirigenza interista, infatti, sarebbero vicini a chiudere una operazione in uscita, con il Venezia pronto a pescare nuovamente in casa nerazzurra.

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i veneti sembrano vicinissimi a chiudere l’acquisto di Ionut Radu, che potrebbe sostituire Filip Stankovic, in prestito proprio dall’Inter, e infortunatosi nell’ultima gara di Serie A contro l’Udinese.